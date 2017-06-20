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Роналду грозит двухлетний тюремный срок по обвинению в неуплате налогов

21.06.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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Стало известно возможное наказание для форварда «Реала» Криштиану Роналду, который обвиняется в неуплате налогов.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Сообщается, что если на суде португалец будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 миллиона евро.

Если же Роналду пойдет на сделку со следствием и заплатит 14,8 миллиона, то он избежит тюремного заключения. По данным Cadena Cope, Роналду и его адвокаты, скорее всего, примут именно это решение.

Ранее стало известно, что нападающий предстанет перед судом 31 июля.

 
 
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Стало известно возможное наказание для форварда "Реала" Криштиану Роналду, который обвиняется в неуплате налогов.

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