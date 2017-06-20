|
Роналду грозит двухлетний тюремный срок по обвинению в неуплате налогов
Стало известно возможное наказание для форварда «Реала» Криштиану Роналду, который обвиняется в неуплате налогов.
Сообщается, что если на суде португалец будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 миллиона евро.
Если же Роналду пойдет на сделку со следствием и заплатит 14,8 миллиона, то он избежит тюремного заключения. По данным Cadena Cope, Роналду и его адвокаты, скорее всего, примут именно это решение.
Ранее стало известно, что нападающий предстанет перед судом 31 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно возможное наказание для форварда "Реала" Криштиану Роналду, который обвиняется в неуплате налогов.
|
Архив (Разное)
Комментарии