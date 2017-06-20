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Парк ВС Беларуси пополнится китайскими бронемашинами

21.06.2017 10:20 — Разное | Ежедневник  
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Парк ВС Беларуси пополнится китайскими бронемашинами

фото: mil.by

В соответствии с соглашением между Минобороны Беларуси и Министерством национальной обороны Китая о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи с 21 июня начнется поставка очередной партии техники и имущества.

На этот раз белорусские Вооруженные Силы получат от китайских партнеров новейшие бронированные машины CS/VN3, произведенные в городе Чунцин.

На прошлой неделе из Китайской Народной Республики вернулись белорусские военнослужащие, которые проходили обучение по обслуживанию и эксплуатации данных образцов на китайском заводе в Чунцине, сообщили в пресс-службе белорусского военного ведомства.

Это уже не первая поставка безвозмездной военно-технической помощи из Китая. Так, весной 2015 года из Китая Вооруженные Силы Беларуси получили парадные автомобили FAW HongQi L5 («Красное знамя»), а несколькими годами ранее — автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050, известные как «Богатырь».

 
 
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В соответствии с соглашением между Минобороны Беларуси и Министерством национальной обороны Китая о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи с 21...

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