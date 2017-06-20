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Клиенты БСБ Банка сняли со счетов около 15 миллионов долларов
21.06.2017 10:00 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Несмотря на то, что БСБ Банк нашел стратегического партнера по обслуживанию физлиц, многие клиенты успели снять свои средства со счетов.
Клиенты БСБ Банка, у которого Нацбанк с 26 июня отзывает лицензию на работу с депозитами физлиц, сняли со счетов деньги на общую сумму около 15 миллионов долларов, сообщили
Ранее БСБ Банк выбрал стратегического партнера по обслуживанию физлиц, им стал БНБ-Банк.
На сайте банка появилась информация для клиентов, которые желают продолжать пользоваться его картами.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - владельцам зарплатных проектов, а также физическим лицам - владельцам банковских платежных карточек предлагается инструкция по переводу счетов в БНБ Банк.
Перевод обещается осуществить в течение одного дня.
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Несмотря на то, что БСБ Банк нашел стратегического партнера по обслуживанию физлиц, многие клиенты успели снять свои средства со счетов.
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