В Калинковичском районе за сутки в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в авариях, которые произошли 20 июня на территории Калинковичского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.





Первое ДТП произошло около 08.00. 34-летний водитель VW ехал по дороге Калинковичи — Брагин — Комарин из Хойников в направлении Калинковичей и столкнулся с двигавшимся попутно квадроциклом, которым управлял 79-летний мужчина.





В результате аварии водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте.

Вечером того же дня 39-летний водитель автомобиля «Урал», ехал со стороны деревни Городичи в направлении деревни Булавки. На закруглении дороги влево он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.