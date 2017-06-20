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В Копыльском районе в ДТП погибли три человека
Три человека погибли в ДТП, которое произошло вечером 20 июня в Копыльском районе. Об этом
По предварительной информации, 41-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Копыль — Несвиж. На 13-м километре дороги мужчина не справился с управлением, поэтому автомобиль занесло на обочину, где он врезался в дерево.
В результате ДТП водитель, а также двое пассажиров — 41-летний мужчина и 40-летняя женщина — от полученных травм умерли на месте происшествия. Предварительно установлено, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, водитель VW не имел права управления транспортным средством (лишен по ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь до 2019 года).
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Авария произошла вечером 20 июня.
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