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Непогода в Беларуси оставила без электричества почти 500 населенных пунктов

21.06.2017 10:40 — Разное | Ежедневник  
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Непогода в Беларуси оставила без электричества почти 500 населенных пунктов

фото: Kuzbass24.ru

МЧС обнародовал информацию о последствиях прохождения по территории Беларуси грозового фронта с порывами ветра до 21 м в секунду.

По оперативным данным, зафиксированы 42 случая падения деревьев, в результате которых повреждены 8 легковых автомобилей. Пострадавших нет.

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В Слуцком районе зафиксированы случаи повреждения кровель жилых домов и хозяйственных построек, для определения ущерба работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ведутся восстановительные работы.

По данным «Белэнерго», в течение суток на территории страны и периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов. По состонию на 6 утра без электроснабжения оставались 9 населенных пунктов.

 
 
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МЧС обнародовал информацию о последствиях прохождения по территории Беларуси грозового фронта с порывами ветра до 21 м в секунду.

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