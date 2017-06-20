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Непогода в Беларуси оставила без электричества почти 500 населенных пунктов
21.06.2017 10:40 — Разное | Ежедневник
фото: Kuzbass24.ru
МЧС обнародовал информацию о последствиях прохождения по территории Беларуси грозового фронта с порывами ветра до 21 м в секунду.
По оперативным данным, зафиксированы 42 случая падения деревьев, в результате которых повреждены 8 легковых автомобилей. Пострадавших нет.
Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
В Слуцком районе зафиксированы случаи повреждения кровель жилых домов и хозяйственных построек, для определения ущерба работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ведутся восстановительные работы.
По данным «Белэнерго», в течение суток на территории страны и периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов. По состонию на 6 утра без электроснабжения оставались 9 населенных пунктов.
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МЧС обнародовал информацию о последствиях прохождения по территории Беларуси грозового фронта с порывами ветра до 21 м в секунду.
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