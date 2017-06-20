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Пианистка Keiko Matsui и оркестр Lords of the sound выступят в Минске
27 октября в КЗ «Минск» состоится концерт японской пианистки и композитора
Зрители станут свидетелями дуэта легендарной пианистки и оркестра, который уже успел покорить сердца белорусов. Музыканты впервые выступят вместе, объединившись, чтобы создать уникальное шоу.
В 1999 и 2000 годах Кейко стала лучшей джазовой исполнительницей по мнению «Oasis Awards». А в 2001 году ее первый альбом с Narada — Deep Blue — занял первое место в Top Billboard как лучший современный джазовый альбом и продержался там в течение трех недель.
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В манере исполнения Кейко ощущается влияние как классического джаза, так и нью-эйджа, гармоничное сплетение которых обеспечивает музыке Мацуи легкость восприятия.
Более четверти века Кейко Мацуи остается одной из главных звезд инструментальной музыки. Она активно гастролирует по всему миру, а дискография пианистки насчитывает два десятка альбомов, проданных тиражом более полутора миллионов экземпляров. На протяжении своей карьеры Кейко Мацуи выступала совместно со Стиви Уандером, Майлсом Девисом, Дейвом Козом, Хью Масекелой и Бобом Джеймсом.
Оркестр Lords of the Sound, который будет дополнять Кейко Мацуи на минском концерте, хорошо знают как инноваторов и любителей экспериментов в своем жанре. Музыканты не боятся добавлять новые элементы в шоу и менять традиционное представление о симфоническом оркестре.
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27 октября в КЗ "Минск" состоится концерт японской пианистки и композитора Кейко Мацуи в сопровождении оркестра Lords of the Sound.
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