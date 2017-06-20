Другой Мухаммед. Король Саудовской Аравии сменил наследного принца

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Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и министра внутренних дел, однако сохранил пост министра обороны.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду сменил наследного принца. Вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, передает ТАСС .

По информации агентства, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьера. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.

Согласно королевскому указу, отмечает AFP, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.