ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стивен Хокинг назвал срок, когда человечество должно покинуть Землю

21.06.2017 11:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Известный ученый Стивен Хокинг призвал космические державы отправить миссию на Луну к 2020 году. Об этом он рассказал на фестивале Starmus в городе Тронхейм, передает BBC.


Стивен Хокинг. Изображение: Lwp Kommunikáció / flickr.com

«Полеты в космос полностью изменят будущее человечества, — считает ученый. — Надеюсь, что это объединит конкурирующие страны с одной целью перед лицом общей проблемы».

Также он еще раз напомнил о необходимости найти замену Земле.

«У нас заканчивается пространство, единственные места, куда можно направиться, — это другие миры. Пришло время исследовать другие солнечные системы. Это может быть единственным, что спасает нас от нас самих. Я убежден, что людям нужно покинуть Землю», — сказал физик.

По мнению ученого, у видов, которые останутся на Земле, не может быть долговременного будущего. Планета либо столкнется с астероидом, либо будет поглощена Солнцем. Переезд же, по мнению Хокинга, сможет «возвысить человечество».

Стивен Хокинг говорит о необходимости покинуть Землю уже не впервые. В ноябре 2016 года он давал человеческой цивилизации 1000 лет на поиск нового места жительства. В мае этого года ученый говорил о том, что у нас осталось всего 100. Сейчас он призвал покинуть Землю в ближайшие 200 — 500 лет.

«Чтобы покинуть Землю, нужен согласованный глобальный подход, все должны объединиться, — уверен Хокинг. — Нам нужно возродить волнение, которое мы испытывали на заре космических полетов в шестидесятые годы».

Читайте также:

Стивен Хокинг рассказал о «выходе» из черной дыры

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению ученого, у видов, которые останутся на Земле, не может быть долговременного будущего.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Другой Мухаммед. Король Саудовской Аравии сменил наследного принца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика