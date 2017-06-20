Стивен Хокинг назвал срок, когда человечество должно покинуть Землю

Известный ученый Стивен Хокинг призвал космические державы отправить миссию на Луну к 2020 году. Об этом он рассказал на фестивале Starmus в городе Тронхейм, передает BBC .



Стивен Хокинг. Изображение: Lwp Kommunikáció / flickr.com

«Полеты в космос полностью изменят будущее человечества, — считает ученый. — Надеюсь, что это объединит конкурирующие страны с одной целью перед лицом общей проблемы».

Также он еще раз напомнил о необходимости найти замену Земле.

«У нас заканчивается пространство, единственные места, куда можно направиться, — это другие миры. Пришло время исследовать другие солнечные системы. Это может быть единственным, что спасает нас от нас самих. Я убежден, что людям нужно покинуть Землю», — сказал физик.

По мнению ученого, у видов, которые останутся на Земле, не может быть долговременного будущего. Планета либо столкнется с астероидом, либо будет поглощена Солнцем. Переезд же, по мнению Хокинга, сможет «возвысить человечество».

Стивен Хокинг говорит о необходимости покинуть Землю уже не впервые. В ноябре 2016 года он давал человеческой цивилизации 1000 лет на поиск нового места жительства. В мае этого года ученый говорил о том, что у нас осталось всего 100. Сейчас он призвал покинуть Землю в ближайшие 200 — 500 лет.

«Чтобы покинуть Землю, нужен согласованный глобальный подход, все должны объединиться, — уверен Хокинг. — Нам нужно возродить волнение, которое мы испытывали на заре космических полетов в шестидесятые годы».