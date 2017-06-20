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Уроки истории: почему важно знать правду о Великой Отечественной войне

21.06.2017 11:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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22 июня отмечается 76-летие со дня начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Сегодня не утихают споры о значении этой войны в судьбах стран бывшего СССР, Европы и мира. Эксперты будут говорить о причинах и следствиях ВОВ, о попытках фальсификации событий ВОВ. Также будет затронута и современная военно-политическая ситуация, особенно эскалация сил НАТО в странах восточной Европы, которая вызывает тревогу у многих политиков и экспертов:

В Минске:

  • политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Бишкеке:

  • политологи.

В Кишиневе:

  • доцент Приднестровского университета имени Т. Г. Шевченко, доктор исторических наук Петр ШОРНИКОВ;
  • исполнительный директор Фонда "Содружество", историк, политолог, доктор философии Борис ШАПОВАЛОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 22 июня, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.:  +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 22 июня, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек - Кишинев на тему: "Почему важно помнить историю Великой...

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