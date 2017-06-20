Уроки истории: почему важно знать правду о Великой Отечественной войне

22 июня отмечается 76-летие со дня начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Сегодня не утихают споры о значении этой войны в судьбах стран бывшего СССР, Европы и мира. Эксперты будут говорить о причинах и следствиях ВОВ, о попытках фальсификации событий ВОВ. Также будет затронута и современная военно-политическая ситуация, особенно эскалация сил НАТО в странах восточной Европы, которая вызывает тревогу у многих политиков и экспертов:

В Минске:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Бишкеке:

политологи.

В Кишиневе:

доцент Приднестровского университета имени Т. Г. Шевченко, доктор исторических наук Петр ШОРНИКОВ;

исполнительный директор Фонда "Содружество", историк, политолог, доктор философии Борис ШАПОВАЛОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 22 июня, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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