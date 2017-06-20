Общественности предлагают обсудить изменения, которые ждут улицы Калиновского, Седых, Кедышко

На сайте администрации Первомайского района появилось объявление о предстоящем обсуждении Градостроительного проекта детального планирования территории в границах Логойского тракта — ул. Седых — ул. Кедышко — ул. Славинского — северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР.

Обсуждение начнется 1 июля, и картинок предлагаемых изменений пока на сайте нет. Так что мы просто прикинули границы проектируемой территории.



Красным выделены приблизительные границы, подробности появятся 1 июля.

Градостроители указывают, что Генпланом на этой территории предусмотрена комплексная реконструкция. И предлагают:

— реконструкцию существующего жилищного, общественного и производственного фонда;

— реконструкцию инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения;

— новое строительство жилищного, общественного и производственного фонда.

Новый жилой комплекс хотят построить на месте нынешних ЛЭП — после выноса ЛЭП. На территории ОАО «БелВТИ» предполагается строительство многоквартирного дома с с подземным гаражом-стоянкой на 50 м/мест.

На территории также построят (в соответствии с ранее выданными градостроительными паспортами — два многофункциональных торгово-обслуживающих комплекса и пару магазинов шаговой доступности.

Кроме того, в ПДП заложено:

— строительство многофункциональных административно-деловых, торгово-бытовых и общественно-жилых интегрированных по вертикали и горизонтали комплексов вдоль ул. Калиновского;

— строительство общежития для учащихся и преподавательского состава (реконструкция территории УО «Белорусский государственный медицинский колледж»);

— строительство многоуровневых гаражей-стоянок.

Проектные материалы разместят на сайте администрации Первомайского района г. Минска в разделе «Общественные обсуждения» с 1 июля по 25 июля 2017 года.

Экспозиция градостроительного проекта, журналы регистрации замечаний и предложений будут находиться в фойе ГУ «Минского городского центра олимпийского резерва по борьбе им. А.В.Медведя» (ул. Калиновского, 55Б) с 01 июля по 15 июля 2017 года (с 9.00 до 19.00 часов.).

Презентуют проект 4 июля 2017 года в 18.00 час в актовом зале ГУ «Минского городского центра олимпийского резерва по борьбе им. А.В.Медведя» (ул. Калиновского, 55Б).

Замечания и предложения по проекту можно направлять с 01 июля по 24 июля 2017 года в администрацию Первомайского района г. Минска, управление архитектуры и строительства по адресу: 220 012, г. Минск, пер. К. Чорного, 5, тел. 280 02 21; 280 21 49, электронный адрес: perv. arhit@minsk.gov.by.