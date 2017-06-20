На фестиваль детской книги в Минске зрителей до 10 лет будут пускать бесплатно

BooK!ds Fest пройдет в «Национальном центре современного искусства» 8 и 9 июля. 5-й по счету семейный тематический фестиваль будет посвящен искусству для детей.





В начале июля в центре современного искусства организаторы подготовят развлекательные площадки, в рамках которых гости будут создавать шедевры в разных направлениях: архитектура, живопись, графика, скульптура, гончарное и столярное мастерство, литература, музыка, кино, театр и фотография.

Программа двухдневного фестиваля

Мастер-классы по гончарному искусству, граффити, каллиграфии, акварельной живописи, шарнирные человечки, 3Д строение, плетение украшений из натуральных цветов — все можно будет не только увидеть, но и попробовать самостоятельно создать свой собственный шедевр.





Музыкальные и театральные коллективы покажут постановки для маленьких зрителей и, в том числе, инклюзивный мюзикл от детской киношколы. Брестский театр привезет новую постановку для самых маленьких гостей, кому еще только исполнился 1 год.

Фотостудия по проявлению фотографий откроет секреты фоторемесла маленьким гостям и вызовет живой интерес и ностальгию у взрослых.





Музыкальная студия для детей познакомит с новыми направлениями в музыке и необычными музыкальными инструментами. Например, педагоги научат играть на африканских барабанах.

Напомним, детская столярная зона уже полюбилась гостям на предыдущем фестивале. На этот раз организаторы предлагают сделать еще больше шедевров своими руками из дерева при помощи новомодных инструментов.

И, конечно, книжный маркет: интересные книги на белорусском, русском и английском языках будут представлены книжными магазинами и издательствами. А в зоне книжных чтений пройдут громкие чтения книг, мастер-классы и даже мини-спектакли по книгам.





Еще одним сюрпризом для всех станет показ мультфильмов по мотивам книг и просмотр диафильмов с озвучкой профессиональных актеров.

Более подробное описание можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY .

Время работы фестиваля: 8−9 июля с 11:00 до 19:00. Место проведения: Национальный центр современных искусств, ул. Некрасова, 3. Стоимость билетов: — дети до 10 лет — бесплатно,

— 10 рублей — 1 взрослый билет за один день,

— 17 рублей — семейный билет (2 взрослых) за один день. Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 10 билетов на фестиваль в Киеве .

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».