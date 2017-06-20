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Белорусы с 4 июля переходят на банковские счета IBAN. Как вы разбираетесь в изменениях? Тест

21.06.2017 11:48 — Разное | Tut.by  
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Белорусы с 4 июля переходят на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). Предлагаем пройти тест, чтобы понять, как хорошо вы ориентируетесь в нововведениях (правильные ответы будут выделены зеленым цветом).  

 
 
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Белорусы с 4 июля переходят на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). Предлагаем пройти тест, чтобы понять, как хорошо...

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