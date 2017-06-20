|
Белорусы с 4 июля переходят на банковские счета IBAN. Как вы разбираетесь в изменениях? Тест
Белорусы с 4 июля переходят на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). Предлагаем пройти тест, чтобы понять, как хорошо вы ориентируетесь в нововведениях (правильные ответы будут выделены зеленым цветом).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы с 4 июля переходят на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). Предлагаем пройти тест, чтобы понять, как хорошо...
|
Архив (Разное)
Комментарии