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В России будут засекречены данные об имуществе чиновников

21.06.2017 11:35 — Разное | Ежедневник  
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В России будут засекречены данные об имуществе чиновников

фото: Adi19.ru

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за предоставление ФСО полномочий по охране персональных данных находящихся под охраной лиц. Формулировки закона позволяют засекретить информацию об имуществе чиновников.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли президентский законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). Как сообщает РБК, в поддержку инициативы высказалось 377 парламентариев, против проголосовало 36. Как заявил депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный, против законопроекта выступили коммунисты.

Документ, в частности, наделяет ФСО полномочиями по обеспечению защиты персональных данных лиц, находящихся под госохраной. Такая норма появилась в законопроекте ко второму чтению. Эксперты из Transparency International ранее высказали обеспокоенность, что это приведет к тому, что из всех публичных реестров исчезнет информация о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, руководителе следственного комитета, спикерах обеих палат парламента и председателях Верховного и Конституционного суда, а также сведения об их близких, заявлял замглавы TI Илья Шуманов.

В свою очередь глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») ранее пояснял РБК, что принятый закон не повлияет на декларации охраняемых объектов, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме. Под запретом окажется лишь информация о местах проживания и пребывания из-за необходимости обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например терактов, пояснил он.

Также законопроект в ходе обсуждения раскритиковал депутат Куринный, заявив, что «фактически, принимая этот закон, мы исключаем из-под общественного, журналистского контроля имущество [чиновников]». Он отметил, что перечень лиц, которые могут находиться под госохраной, и, соответственно, информация о собственности которых исключается из реестров, четко не прописан, и может быть очень широким.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале президентом Владимиром Путиным. После принятия Госдумой он также должен быть одобрен Советом Федерации и подписан главой государства.

 
 
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Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за предоставление ФСО полномочий по охране персональных данных находящихся под охраной лиц. Формулировки закона...

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