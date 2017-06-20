Сильный ветер в Беларуси валил деревья на дома и машины

Обрушившаяся 20 июня на Беларусь непогода нанесла ущерб практически во всех областях страны.

Так, в результате прохождения грозового фронта с порывами ветра до 21 метров в секунду зафиксированы 42 случая падения деревьев, в том числе 19 в Минской области, 11 – в Витебской, 6 - в Брестской, 4 – в Гродненской, по 1 – в Гомельской и Минске.

Из-за падения деревьев повреждены восемь легковых автомобилей. В Слуцком районе зафиксированы случаи повреждения кровель жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших нет, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси .

Также в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов. По состоянию на 6:00 21 июня без электроснабжения оставались девять населенных пунктов, из них пять – в Минской области.

"Продолжаются работы в пяти населенных пунктах Копыльского района и населенном пункте Слуцкого района. Организованы аварийно-восстановительные работы, электроснабжение данных населенных пунктов будет восстановлено до 12:00 среды", — сказали в Минскэнерго, передает Sputnik .

Напомним, что в Беларуси 20 июня с 13:00 до 20:00 был объявлен оранжевый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также МЧС рассылало соответствующие СМС-сообщения жителям страны.

Фото slutsk-gorod.by