Как поменять колесо на Бульбомобиле: в Гродно выбрали лучшую автоледи

Самые талантливые и красивые укротительницы железных коней собрались в Гродно. Во вторник, 20 июня в областном центре выбирали лучшую автоледи страны. Как это проходило, смотрите в фотоленте Sputnik.

О том, что водительский конкурс проходит среди дам, можно было понять, даже не заглядывая в салон. Машины участниц тоже участвовали в состязании и в этот день были более нарядными, чем их водители.

Участница из Гомельской области превратила свое авто в нарядную даму с красной шляпкой на крыше, розовой сумочкой на дверке и серьгами на боковых зеркалах. Участница из Брестской области обклеила машину дельфинами, а на крышу прикрепила плавник. "Девочки должны чувствовать себя на дороге, как рыба в воде", — объяснила она свой выбор. Красавица из Гродно превратила машину в бульбомобиль и предупредила, что девушкам нельзя перевозить в багажнике больше пяти мешков картошки.

Всего в конкурсе участвовало семь представительниц прекрасного пола — от каждой области и города Минска. Как рассказал второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Денис Черняк в Гродно проходит финал республиканского конкурса "Автоледи-2017". В этот день собрались победительницы все областных конкурсных этапов. Чтобы побороться за звание лучшей автоледи страны, девушки показали, как хорошо знают ПДД, как умеют водить машину и быстро парковаться, заезжать на эстакаду и даже на скорость поменять пробитое колесо. За каждый этап участницам начислялись баллы.

Особенный интерес у зрителей вызвали не только творческие конкурсы, но состязание под названием "Сама себе мастер". Здесь девушкам предстояло показать, как быстро они могут поменять колесо. Ведущий пошутил: "Мы хотели пригнать на автодром МАЗ, но свободным оказался только Daewoo Matiz".

Организаторы объяснили: "Замена колеса входит в стандартный набор умений каждого водителя. И девушки не должны быть исключением. Это только в анекдотах они ничего не умеют". Многие красавицы признались, что до конкурса колеса им и вправду меняли не сами, поэтому пришлось подучиться.

В этот день организаторы определили не только "Автоледи-2017", но "Автоледи Шумахер", "Автоледи Творчество", "Автоледи Находчивость", "Автоледи Очарование", "Автоледи Гламур", "Автоледи Позитив". Все участницы получили ценные призы.