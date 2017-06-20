МИНСК, 21 июн — Sputnik. Российский истребитель Су-27 "отогнал" от самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу истребитель НАТО F-16, сообщает РИА Новости .



© Sputnik Рамиль Ситдиков Российские Су-27 перехватили над Балтикой два самолета-разведчика США

Инцидент произошел в среду, 21 июня, когда глава российского оборонного ведомства направлялся в Калининград на самолете. Борт министра следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27. Над нейтральными водами Балтийского моря натовский истребитель предпринял попытку приблизиться к лайнеру Шойгу, но между ним и российским самолетом встал Су-27. Российский пилот "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

Отмечается, что Шойгу направляется в Калининград для участия в выездном заседании коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

Ранее сообщалось, что над нейтральными водами Балтики россйиские Су-27 с разницей в десять минут совершили перехват американских самолетов-разведчиков. В Пентагоне случившееся охарактеризовали как "провокацию". В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.