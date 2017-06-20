Для пополнения бюджета в Беларуси могут расширить налоговую базу

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Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов озвучил дополнительные источники пополнения бюджета Беларуси.

"Одним из основных источников пополнения бюджета может являться расширение налоговой базы, включение в налоговую базу иных доходов, отмена льгот, а также улучшение работы реального сектора. Других источников, которые могли бы существенным образом пополнить бюджет, нет. И та среднесрочная программа правительства, которая принята на три ближайших года, об этом свидетельствует", - цитирует замминистра БЕЛТА .

Селиверстов напомнил, что при этом одним из главных посылов в программе социально-экономического развития является тот факт, что в стране не может увеличиваться налоговая нагрузка в текущей пятилетке.

Замминистра рассказал также, что в стране ведется работа по реализации госимущества. "Прорабатываются вопросы продаж не только отдельных субъектов хозяйствования, но и совместно с ЕБРР предусматривается продажа части акций Белинвестбанка. Работа по этому вопросу идет, но тенденции у наших соседей и в мировой экономике негативны, желающих приобрести наше имущество за достойную плату немного. Больших надежд, что мы реализуем наше имущество и пополним бюджет, мы не питаем, но эта работа ведется и мы будем ее продолжать", - подчеркнул он.

