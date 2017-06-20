Под Светлогорском фургон протаранил и опрокинул попутный трактор

Авария произошла 21 июня, около 08.30, в Светлогорском районе. То, что оба водителя остались живы, можно назвать настоящим везением, пишет ranak.by .





Трактор «Беларус» ехал по трассе со стороны Боровиков в направлении Светлогорска. Следом за ним двигался автофургон Iveco.





Водитель грузовика пошел на обгон, но не учел траекторию движения, свой скоростной режим и зацепил трактор, который после столкновения вылетел на обочину и опрокинулся. После этого грузовик протаранил уже лежащий на боку трактор.

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В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.



