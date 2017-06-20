|
Под Светлогорском фургон протаранил и опрокинул попутный трактор
Авария произошла 21 июня, около 08.30, в Светлогорском районе. То, что оба водителя остались живы, можно назвать настоящим везением, пишет
Трактор «Беларус» ехал по трассе со стороны Боровиков в направлении Светлогорска. Следом за ним двигался автофургон Iveco.
Водитель грузовика пошел на обгон, но не учел траекторию движения, свой скоростной режим и зацепил трактор, который после столкновения вылетел на обочину и опрокинулся. После этого грузовик протаранил уже лежащий на боку трактор.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП случилось около 8.30 21 июня в Светлогорском районе. То, что оба водителя остались живы, можно назвать настоящим везением.
|
Архив (Разное)
Комментарии