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Под Светлогорском фургон протаранил и опрокинул попутный трактор

21.06.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 21 июня, около 08.30, в Светлогорском районе. То, что оба водителя остались живы, можно назвать настоящим везением, пишет ranak.by.


Трактор «Беларус» ехал по трассе со стороны Боровиков в направлении Светлогорска. Следом за ним двигался автофургон Iveco.


Водитель грузовика пошел на обгон, но не учел траекторию движения, свой скоростной режим и зацепил трактор, который после столкновения вылетел на обочину и опрокинулся. После этого грузовик протаранил уже лежащий на боку трактор.

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В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.


 
 
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ДТП случилось около 8.30 21 июня в Светлогорском районе. То, что оба водителя остались живы, можно назвать настоящим везением.

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