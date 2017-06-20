|
Синоптики объявили оранжевый уровень: в среду – грозы и сильный ветер
21.06.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Грозы и сильный ветер снова ожидаются в Беларуси 21 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
Накануне из-за непогоды в Беларуси был обесточен ряд населенных пунктов, в отдельных районах сильный ветер повредил крыши домов, местами прошли сильные ливни с градом.
"Наблюдающиеся местами по Витебской области грозы сегодня в период с 13:00 до 19:00 часов распространятся на северную половину Беларуси", – сказал Рябов.
Он также уточнил, что в северных и центральных районах республики порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Ожидается, что такая погода сохранится в Беларуси до 22:00 среды.
В связи с этим Гидромет объявил в стране предпоследний – оранжевый – уровень опасности.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В северных и центральных районах республики порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.
|
Архив (Разное)
Комментарии