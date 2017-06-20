Синоптики объявили оранжевый уровень: в среду – грозы и сильный ветер

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Грозы и сильный ветер снова ожидаются в Беларуси 21 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Накануне из-за непогоды в Беларуси был обесточен ряд населенных пунктов, в отдельных районах сильный ветер повредил крыши домов, местами прошли сильные ливни с градом.

"Наблюдающиеся местами по Витебской области грозы сегодня в период с 13:00 до 19:00 часов распространятся на северную половину Беларуси", – сказал Рябов.

Он также уточнил, что в северных и центральных районах республики порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Ожидается, что такая погода сохранится в Беларуси до 22:00 среды.

Грозы и сильный ветер. Не такой как вчера, но тем не менее, будьте внимательны и осторожны! pic.twitter.com/E8J9jyvQfp — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 21 июня 2017 г.

В связи с этим Гидромет объявил в стране предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

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