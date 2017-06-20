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Картинка дня: как выглядит драка японских роботов
Робосумо за последние годы превратилось в настоящий вид спорта. Пользователь YouTube Robert McGregor
По правилам, побеждает тот, кто сможет вытолкнуть противника за пределы круга. Соревноваться могут как «сумоисты», запрограммированные заранее, так и роботы на радиоуправлении.
Большинство поединков длится всего несколько секунд. За это время некоторые роботы успевают сдвинуть соперников, а кое-кто буквально разрушает противника.
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Некоторые роботы успевают сдвинуть соперников, а кое-кто буквально разрушает противника.
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