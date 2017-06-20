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Картинка дня: как выглядит драка японских роботов

21.06.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
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Робосумо за последние годы превратилось в настоящий вид спорта. Пользователь YouTube Robert McGregor собрал в одном видео самые эффектные битвы японских роботов-бойцов.


Изображение: Robert McGregor / youtube.com

По правилам, побеждает тот, кто сможет вытолкнуть противника за пределы круга. Соревноваться могут как «сумоисты», запрограммированные заранее, так и роботы на радиоуправлении.

Большинство поединков длится всего несколько секунд. За это время некоторые роботы успевают сдвинуть соперников, а кое-кто буквально разрушает противника.

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Некоторые роботы успевают сдвинуть соперников, а кое-кто буквально разрушает противника.

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