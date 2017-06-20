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Белорусы потратили в польских магазинах и на рынках с начала года больше 71 миллиона долларов
В январе-мае белорусы потратили в польских магазинах и рынках 272 миллиона злотых, или около 71,9 миллионов долларов, сообщил FINANCE.TUT.BY пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий.
— На польских погранпереходах с Беларусью, расположенных на территории Подлясского воеводства, в январе-мае в общей сложности зарегистрировали 350 тысяч документов TaxFree, — рассказывает Мацей Чернецкий.
Напомним, по данным польской таможни, за январь-июнь 2016 года белорусы оформили 495 тысяч чеков TaxFree на общую сумму 355 миллионов злотых, или 89,7 миллионов долларов (по курсу на 30 июня 2016 года).
По словам Мацея Чернецкого, белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши технику, электронику, бытовую химию, косметику, стройматериалы, одежду и автозапчасти.
В прошлом году белорусы сократили траты в польских магазинах: в 2016 году по сравнению с 2015 сумма зарегистрированных чеков TaxFree
Также в прошлом году в Польше
Этой весной «Польское радио» со ссылкой на Минфин Польши
Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси
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За январь-май 2017 года белорусы оформили 350 тысяч чеков TaxFree на общую сумму 272 миллионов злотых, или 71,9 миллионов долларов.
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