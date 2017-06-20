Белорусы потратили в польских магазинах и на рынках с начала года больше 71 миллиона долларов

В январе-мае белорусы потратили в польских магазинах и рынках 272 миллиона злотых, или около 71,9 миллионов долларов, сообщил FINANCE.TUT.BY пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

— На польских погранпереходах с Беларусью, расположенных на территории Подлясского воеводства, в январе-мае в общей сложности зарегистрировали 350 тысяч документов TaxFree, — рассказывает Мацей Чернецкий.

Напомним, по данным польской таможни, за январь-июнь 2016 года белорусы оформили 495 тысяч чеков TaxFree на общую сумму 355 миллионов злотых, или 89,7 миллионов долларов (по курсу на 30 июня 2016 года).

По словам Мацея Чернецкого, белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши технику, электронику, бытовую химию, косметику, стройматериалы, одежду и автозапчасти.

В прошлом году белорусы сократили траты в польских магазинах: в 2016 году по сравнению с 2015 сумма зарегистрированных чеков TaxFree сократилась на 30%.

Также в прошлом году в Польше изменились правила оформления Tax Free. Чтобы вернуть НДС от покупок в этой стране, нужно купить товары на сумму не менее 300 злотых (около 77 долларов). Ранее минимальная сумма покупок была на 100 злотых меньше.

Этой весной «Польское радио» со ссылкой на Минфин Польши сообщало о снижении минимальной суммы Tax Free до 200 злотых в целях повысить «оборот малых, семейных предприятий, участвующих в системе TaxFree». Однако с 1 июня Польша не стала снижать сумму, необходимую для возврата НДС.

Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси начали действовать новые таможенные правила. Тем, кто ездит за границу чаще чем раз в три месяца, можно ввезти товара на сумму не более 300 евро и весом не более 20 килограммов. За превышение лимитов придется заплатить пошлину. Нововведение могло сказаться на тратах белорусов в Польше.