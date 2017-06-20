По чем она, копеечка: зачем подросткам подрабатывать летом

Любимая тема летних каникул — где подработать подростку. Когда потребность в своих деньгах уже немалая, а родители уже как-то не слишком хотят оплачивать мелкие летние удовольствия, молодые люди задумываются о том, чтобы превратить кучу свободного времени в дензнаки. Но как?



© Sputnik / Виктор Толочко Психолог: за отношения родителей и ребенка всегда отвечает взрослый

Сегодняшнему школьнику устроиться куда проще, чем прежде — достаточно подойти с документами и родительским согласием в отдел по трудоустройству по месту жительства. Вакансии в основном из социальных — от озеленителя до помощника в Минском зоопарке.

Понятное дело, что работодатели совсем не дерутся за неумелых школьников — места чаще всего есть там, где зарплаты не слишком большие, да и вакансии — временные, чаще всего на время каникул. Поэтому через отдел трудоустройства старшеклассникам светят подсобные работы, работы по озеленению, благоустройству и уборке территорий, ремонтные - кто-то же должен в школах и центрах дополнительного образования помочь подремонтировать мебель, переплести книги или мелкий ремонт сделать. Зарплаты обещают небольшие, зато честные — в пределах 265 —300 рублей.

Впрочем, многие старшеклассники насчет подработки креативят сами — выгулять собаку, присмотреть за соседскими детьми, раздать флаеры, расклеить объявления, подтянуть уровень компьютерной грамотности у пожилых соседей или прополоть грядки на даче. Те, кто имеют более глубокие знания, пытаются писать коды или рисовать векторы на фрилансе, делать несложные переводы. Словом, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет — отговорки.

Есть и еще один вопрос, который занимает родителей — можно ли платить ребенку за работу в рамках семьи? Когда он, например, присматривает за младшими детьми или помогает отцу на дачной стройке. Здесь не без внутренних противоречий — мама же на всех готовит бесплатно. Не брать же плату за борщ согласно прейскуранту. Почему же за младшими надо по договорным тарифам присматривать?



© Sputnik Вадим Жернов Школьникам летом предлагают работать - платить будут от 265 рублей

Как по мне, так в заработках внутри семьи нет ничего плохого. Ведь это отец из каких-то своих соображений строит на даче город-сад, реализуя давнюю мечту, а для подростка совсем не понятно, из каких патриотических чувств надо заливать бетон на 30-градусной жаре. И разве это предосудительно, что он заработает свою копейку у отца на стройке, а не отбывая трудовую повинность где-то за символическую сумму. Что плохого в том, что именно в семье его научат элементарной финансовой дисциплине, обязательности и ответственности, в том числе и по отношению к работе. И пусть у ребенка формируется четкое понимание того, что любой труд в этом мире должен быть оплачен. Не спорю, последнее мало коррелируется с субботниками, с просьбами шефа "выйти на пару часиков в выходные", и фразой, бывшей когда-то девизом целой страны "они делают вид что платят, мы делаем вид что работаем".

Моим первым летним местом работы в конце 80-х была обувная фабрика — я работала на формовке пяточек в детских сандаликах. Станок, на котором делалась эта нехитрая операция, наверное, был еще трофейным. Было ужасно тяжело и чертовски интересно: конвейер, бригада, план, взрослые люди, с которыми ты работаешь вроде как на равных — во всяком случае, так тогда казалось. Мне жутко нравилась вся эта простота и незамысловатость заводских отношений. Когда над цехом раздавался басовитый матерный загиб — у кого-то что-то зажевало и надо останавливать конвейер, и запахи заводской столовки, и разговоры в рабочей курилке, и руки в постоянной пленке из клея ПВА, которую так замечательно было отдирать, и позднее возвращение домой теплым летним вечером после второй смены.

Этот свой летний месяц на заводе я отработала на одном дыхании. И вспоминаю об этом с удовольствием. Еще и потому, что тогда я, разболтанная девятиклассница "без руля и без ветрил" впервые четко осознала — учиться надо. Необходимо. Любой ценой. Работа на фабрике — отличный экспиренс. Но оставаться в нем навсегда я все-таки не хочу.