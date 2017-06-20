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Смертельное ДТП под Копылем: водитель был лишен прав за пьяную езду

21.06.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими случилось накануне, 20 июня, около 20 часов вечера на трассе Копыль-Несвиж.

"Водитель Volkswagen Passat ехал в сторону Несвижа и на закруглении дороги не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, он вылетел на обочину, после чего врезался в дерево у дороги", — рассказал Марченко.

В результате аварии погибли все три человека, находившиеся в машине, 41-летний водитель и пассажиры — 41-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, кроме того, водитель не имел водительского удостоверения, он был лишен прав до 2019 года за управление автомобилем в состоянии опьянения.

"Сейчас сотрудники Госкомитета судебных экспертиз устанавливают обстоятельства случившегося, назначены автомеханическая, дактилоскопическая и судебно-медицинская экспертизы", — сообщил Марченко.

По результатам экспертиз следователям предстоит ответить на вопросы о точных причинах и времени смерти водителя и пассажиров авто, а также выяснить, находились ли участники аварии в состоянии опьянения.

Кроме того, предстоит определить техсостояние автомобиля и выявить, существовали ли до удара о дерево неисправности машины, которые могли стать причиной трагедии.

Комментарий официального представителя УВД Минского облисполкома Александра Марченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УВД Минского облисполкома Александр Марченко рассказал радио Sputnik Беларусь подробности смертельного ДТП в Копыльском районе, в котором...

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