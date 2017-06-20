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Белорус, укравший 270 тысяч долларов из милицейского сейфа, осел в Румынии

21.06.2017 12:42 — Разное | Ежедневник  
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Белорус, укравший 270 тысяч долларов из милицейского сейфа, осел в Румынии

фото: Progubkinskiy.ru

Министр внутренних дел Игоря Шуневич рассказал, что вора пока так и не удалось привлечь к ответственности.

По словам Шуневича, это оказалось невозможным, так как зарубежное государство, где он в данный момент живет, отказалось его выдавать. «Но он объявлен в розыск по линии Интерпола. Как только он выедет за пределы этого государства, он будет выдан Беларуси для привлечения к уголовной ответственности», — рассказал министр.

Кража из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, произошла еще зимой, на рождественские праздники.

В преступлении подозревается экс-сотрудник управления. 

 
 
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Министр внутренних дел Игоря Шуневич рассказал, что вора пока так и не удалось привлечь к ответственности.

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