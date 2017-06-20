Выбираем кухонные фасады и ухаживаем за ними



Общий вид домашней кухни определяет отделка стен, потолков, оформление дверных и оконных проемов, напольное покрытие и, конечно, мебель. Кухонное помещение — визитная карточка любой хозяйки, и, чем красивее и функциональнее будет это место, тем приятнее будет в нем готовить и находиться. Первое, что бросается в глаза, — кухонные фасады — все внешние поверхности кухонного гарнитура и мебели, которые скрывают за собой кухонную технику.





Виды кухонных фасадов

В зависимости от конструкции фасад может быть рамочным или цельным. Рамочные изделия имеют несущую раму и вставку из тонкой декоративной доски или фанеры. Поскольку рамочные фасады производятся из различных материалов, можно воплотить любой дизайнерский каприз заказчика с применением в работе металла, пластика, дерева или даже стекла.

Цельные фасады изготавливаются из одного материала, в большинстве случаев, это дерево или МДФ-панели. Внешний вид их достаточно консервативен и сдержан. Художественно разнообразить кухонный фасад из массива позволяют защитные лаки оригинальных оттенков или специальная ПВХ-пленка, эмаль или ламинирование тонким слоем пластика.

Выбираем кухонный фасад





Кухня отличается от других помещений в доме сложными условиями эксплуатации. Повышенная влажность, перепады температур от духовки и пар от кастрюль, мойка посуды со спецсредствами, пролитые напитки и жир — все эти постоянно действующие на кухне факторы постепенно разрушают материал, причем гораздо быстрее, чем мебель из такого же материала в спальной или гостиной.

При выборе кухонного фасада, а также материала, которым будет облицована кухня, необходимо учитывать воздействие внешних неблагоприятных факторов и стремиться выбрать качественные фасадные материалы, удовлетворяющие требованиям:

повышенная устойчивость к влаге, горячему пару, перепадам температур;

нейтральность к действиям жира, масел и кислот;

стойкость к механическим нагрузкам и царапинам.

Вы можете встретить пластиковые фасады: они отличаются разнообразием расцветок, прочностью, иммитируют разную фактуру, устойчивы к перепадам температуры. Но вот внутренняя структура из ДСП, которая идет "в комплекте", является минусом, т.к. плиты склонны к рыхлости.

Массив — материал натуральный, безопасный. Изготавливаются кухни и фасады разнообразных моделей. Но натуральное дерево очень дорогой материал.

Акриловый пластик устойчив к деформации, хорошо переносит влажность, не выгорает на солнце. Недостатками являются высокая стоимость и подверженность царапинам.

Крашеный МДФ радует глаз разнообразием расцветок и фактур, устойчив к сложным условиям, которые царят на кухне, но по неосторожности можно нанести ему "травму" в виде скола.

Рамочный МДФ стоит дешевле своего брата, также стоек к воздействиям воды, пара и температуры. Вставка выполняется из стекла, МДФ, ДСП.

Расчет фасада для кухни





При заказе нового кухонного фасада необходимо предоставить расчет материалов для изготовления. Обычно замерами занимаются специалисты, но заказчик может самостоятельно рассчитать все необходимые материалы, например, чтобы составить предварительную смету или для контроля расчетов специалистов. Сперва необходимо рассчитать площадь поверхностей и погонные метры всех используемых материалов, это достаточно просто. Затем необходимо учесть зазоры между фасадными модулями. Как правило, для вертикальных зазоров берут 1,5-2 мм. Ширина горизонтальных зазоров между столешницей и выдвижными ящиками или другими модулями равна 2-3 мм. Затем суммарные значения зазоров прибавляются к общим размерам поверхностей, согласно плану фасадных элементов. План-схему с полученными чистовыми размерами можно отдавать на изготовление.

Можно ли обновить фасад?





Если на цельный фасад для кухни нанесен слой лака или эмали, можно счистить старый слой и нанести новый. С рамными все проще: чаще всего требуется замена изношенной фурнитуры или переклейка защитного покрытия вставок.

Мыть или не мыть — вот в чем вопрос





Современные фасады для кухни прекрасно очищаются моющими средствами для кухонной мебели. Важно не использовать средства с абразивными частицами, ацетоном или спиртом. Чтобы справиться с загрязнениями, достаточно использовать средство для мытья посуды или жидкое мыло и, чтобы не было разводов, вытереть насухо. Деревянные элементы нельзя подвергать длительному воздействию щелочи.

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