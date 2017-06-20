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Более 1,2 млн долларов изъято у кардеров в Могилевской области за 5 месяцев

21.06.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
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В Могилевской области за январь-май текущего года выявлено 12 преступлений, связанных с кардингом (мошенничество с платежными картами), изъято денежных средств, добытых в результате этой преступной деятельности, более чем на $ 1,2 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель прокурора области Сергей Парфенов.


Выявлены также 2 группы, одна из которых занималась кардингом, а другая — распространением вредоносных программ, блокирующих работу компьютеров потерпевших и требующих якобы от имени МВД за разблокирование в качестве оплаты штрафа перевести деньги на лицевые счета абонентских номеров операторов сотовой связи либо электронные кошельки различных платежных систем.

Всего за 5 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 100 преступлений (на 10 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) в сфере высоких технологий, из них 67 хищений путем использования компьютерной информации и 33 преступления против информационной безопасности.

«Основные усилия правоохранителей в данной работе направлены на выявление и раскрытие хищений с использованием компьютерной техники, в том числе с использованием похищенных реквизитов банковских платежных карточек, а также на выявление преступлений в сфере информационной безопасности», — сказал Сергей Парфенов.

 
 
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Выявлены также 2 группы, одна из которых занималась кардингом, а другая - распространением вредоносных программ, блокирующих работу компьютеров потерпевших и...

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