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Новый вид военной службы появится в Беларуси

21.06.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в среду в первом чтении поправки в ряд законов по вопросам обороны, согласно которым, помимо прочего, в республике появится служба по мобилизации.

Новый вид военной службы появится в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Равков: армия страны способна ответить на современные вызовы

Сегодня в Беларуси существуют следующие виды военной службы: по призыву, по контракту, а также в резерве. Скоро в стране появится еще один вид службы — по мобилизации. Министр обороны Андрей Равков уверен, что она снимет "много вопросов, с которыми столкнулась наша южная соседка" — Украина.

"Мы в мирное время отрабатываем в Вооруженных силах все вопросы применения на войну. И один из проблемных моментов — вопросы мобилизации. Наверное, наступило время рассмотреть их и принять определенные вещи. Тем более, изучая опыт нашей южной соседки, которая после отказа от срочной службы попала в такую ситуацию, что ей пришлось проводить частичную мобилизацию в стране", — пояснил Равков.

По словам главы Минобороны Беларуси, в Украине тогда все "решали с колес, быстрой работой парламента, правительства страны, главы государства".

"Если мы будем иметь возможность иметь службу по мобилизации, мы будем иметь возможность в мирное время изучать, тренировать и готовиться к выполнению таких вопросов, как организация и обеспечение мероприятий мобилизации", — отметил глава Минобороны.

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Военная служба по мобилизации, уверен министр обороны, поможет отработать многие вопросы еще в мирное время и "не наступать на грабли". В пример Равков привел учения, тренировки, призывы из запаса.

"В Украине в ходе выполнения этих задач, частичной мобилизации было много проблем: со статусом людей, которых призывали по мобилизации, с порядком работы с ними, их обеспечением, — мы эти вопросы в мирное время отработаем и будем готовы во время войны", — заверил глава Минобороны.

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Теги: Минск
 
 
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Военная служба по мобилизации, уверены в Минобороны, снимет "много вопросов, с которыми столкнулась наша южная соседка" - Украина.

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