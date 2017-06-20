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"Мы все станем глупее". Критики разнесли новых "Трансформеров"

21.06.2017 13:34 — Разное | Tut.by  
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Критики «разнесли» фильм «Трансформеры: Последний рыцарь», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Entertainment Weekly. В минский прокат картина выходит уже сегодня.

В настоящее время рейтинг фильма на сайте-агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes составляет 12%, а зарубежные обозреватели соревнуются в самых ярких эпитетах.

Например, Майк Райан из Uproxx предупреждает, что после просмотра ленты у зрителей может заболеть голова: «Я посмотрел этот фильм. Вы посмотрите этот фильм. Все посмотрят этот фильм. И все мы станем глупее».


По словам Оуэна Глейбермана из Variety, визуальная сторона картины играет большую роль, чем смысл. «Можно было бы ожидать, что после пяти попыток Майкл Бэй в конце концов поймет, как снять связных «Трансформеров». Очевидно, нет», — утверждает Алонсо Дуральде из The Wrap. Эрик Кон из IndieWire назвал ленту самым «нелепым» голливудским фильмом года.

Как заявил Тодд Вандерверфф из Vox, если зрителям нравятся «Трансформеры», то и эта часть придется им по душе, если же они относились к франшизе в основном безразлично, то фильм ничего не изменит.

Нил Генцлингер из The New York Times отмечает, что «Последний рыцарь» на удивление далеко не самый плохой в «продолжающемся эксперименте с шумным нонсенсом» на основе игрушек, и произошло это в основном благодаря актеру Энтони Хопкинсу.

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Критики "разнесли" фильм "Трансформеры: Последний рыцарь", сообщает Entertainment Weekly.

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