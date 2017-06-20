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Британцы рекомендуют Беларусь для бердвотчинга

21.06.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Беларусь узнали в мире с новой стороны благодаря уникальной природе и бердвотчерам.

Британцы рекомендуют Беларусь для бердвотчинга
© Sputnik/
Бердвотчинг: на стыке науки, искусства и спорта

"Представьте себе землю древних лесов, сотен извилистых рек и самых больших болот на континенте, и дороги, на которых вы едва ли встретите не только машины, но и людей — это дикая страна Беларусь", — пишут авторы советов.

Любителям птиц рекомендуют Беловежскую пущу, Споровское озеро и Национальный парк Припять. Желающие смогут увидеть серую ушастую сову и понаблюдать за ней.

Бердвотчинг — своеобразная охота на птиц в их естественной среде обитания с помощью бинокля или фотоаппарата.

Наблюдение за птицами — хороший повод лишний раз выбраться из дома и посетить те места, до которых туристы обычно не добираются. Однако встретить редкие виды птиц не так уж просто. Для этого бердвотчеры изучают голоса пернатых, а также их повадки.

Фотографирование птиц стало на Западе одним из модных хобби, благодаря которому ряды бердвотчеров постоянно пополняются. Даже если у орнитолога-любителя нет творческих амбиций, фотоаппарат наряду с биноклем является одним из его основных "орудий труда", поскольку встречи с редкими видами, как правило, требуют документального подтверждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рекомендуют ценителям красивых пейзажей, необычных птиц и тишины.

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