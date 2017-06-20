Килограммы гвоздей, тысячи крышек. Пенсионеры из-под Воложина хотят попасть в Книгу Гиннеса

«Больше 100 тысяч крышечек уже использовал. Откуда знаю? Считаю по квадратам — в метре квадратном больше 1000 штук их». Владимир Владимирович начинает экскурсию с правой части фасада на которой красуется «Make love, not war». И хотя пенсионер английского не знает, эту фразу он заучил намертво. «Занимайтесь любовью, а не войной! — повторяет несколько раз уже на русском хозяин необычного дома. — Это панно я решил сделать после украинских событий. Специально разместил так, чтобы водителям с дороги было видно, вот бы по ней еще и политиков провезти» — мечтает Владимир.





Все началось три года назад, когда супруга Владимира Алешко, Елена, разглядывала с внуком в интернете фотографии необычных домов. Увидела инсталляции из крышек от пластиковых бутылок и решила сделать что-то похожее у себя на подворье в деревне Брильки. Тогда, признается, не верила, что может что-то получиться. Но месяцы упорного труда и вот уже весь дом в золотых петушках, феях, Карлсонах и других героях.





Самая первая работа Владимира и Елены — лебеди на переднем фасаде дома. Дебют удался, а потому решили продолжить. Новое увлечение так захватило пенсионеров, что иногда, признаются они, забывали даже обедать и отказывали себе во сне. Конечно, самое благодатное время для работы — зима, когда дел по хозяйству не так много. (У семьи Алешко оно немаленькое — куры, вьетнамские свиньи, козы и огород).





Единственное, что могло их остановить, это отсутствие материалов — пробок и гвоздей.

— И тогда приходилось отправляться на охоту — смеется Владимир. — На свалки и мусорный завод. На заводе можно договориться с ребятами — они, когда бутылку на переработку отправляют, крышечки снимают и мне отдают.

С гвоздями сложнее, на их приобретение требуются деньги. Теперь, чтобы не случались простои, каждый месяц с пенсии Владимир покупает сразу несколько килограммов.





За творческую часть отвечает Елена, она разрабатывает идеи сюжетов. Многое заимствует из журналов по вышивке крестиком, некоторые эскизы создает вместе с внуком Ильей, будущим ландшафтным дизайнером. Второй внук Алешко — Никита, кстати, учится на эколога. Так что оба потомка, можно считать, продолжают дело деда, который, сам того не подозревая, мир не только украшает, но и спасает его от экологических проблем.



Фото: Елена Бычкова

Рисунок в оригинальном размере сначала выкладывают дома на полу, если нравится — переносят на фасад. Но прежде, чем приступить к созданию панно, пробки нужно отмыть (далеко не все они попадают в руки Алешко в чистом виде), затем все это пластиковое разнообразие нужно отсортировать по размеру и цвету.

Когда хобби достигло определенных масштабов, Владимиру, чтобы не нарушать порядок в доме, пришлось даже соорудить во дворе альтанку — мастерскую, в которой можно работать от рассвета до заката не мешая домашним.





Уже через пару лет активных творений место на фасадах дома семьи Алешко закончилось. Творчество распространилось на гараж, калитку, летний домик, забор. Соседи шутят, что такими темпами Владимиру придется строить еще один дом.



Чтобы хобби не мешало домашним Владимир соорудил летний домик

Все мозаики разбиты на тематические сюжеты. Так целую стену Владимир отдал героям своих любимых мультфильмов — «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Особое место — спорту. Им в семье Алешко живо интересуются. Не пропускают ни одно значимое событие, болеют, радуются и огорчаются. А потому на самом видном месте красуются эмблемы ЧМ по хоккею и ожидаемого в 2018 году ЧМ по футболу. Олимпиада в Сочи у Алешко ассоциируется с образом Дарьи Домрачевой.

А вот мозаика, посвященная Олимпиаде в Рио занимает скромное место во дворе. «Сколько побед, столько и внимания. Не слухають наши спортсмены Лукашенку. Он им сколько сказал медалей привезти? А привезли ерунду!», — сокрушается Владимир.





В прошлом году дочь Елены и Владимира, Вита, сняла родительский дом на видео и отправила ролик в российскую телепередачу «Сам себе режиссер». Вскоре пенсионерам позвонили.

— Сказали, вставляйте своему деду зубы и скорее приезжайте в Москву. Вы — победители рубрики «Слабо», — вспоминает Елена.

На семейном совете решили делегировать на съемки в российскую столицу внука. О том радостном событии чете Алешко теперь напоминает подаренный телевизор и фото с бессменным ведущим шоу — Алексеем Лысенковым. Но это уже история. Впереди у умельцев из Брильков более амбициозные планы — попасть вместе со своим домом в книгу рекордов Гиннеса.



