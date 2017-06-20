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Минск оказался в десятке самых дешевых для иностранцев городов мира

21.06.2017 14:03 — Разное | Tut.by  
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Минск вошел в 10 самых дешевых мировых городов для иностранцев, согласно исследованию Cost of Living Survey, которое которое ежегодно проводит консалтинговая группа Mercer. В Восточной Европе Минск и вовсе оказался самым доступным городом.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В рейтинге Mercer Минск занял 200 место из 209 (чем ниже позиция в рейтинге, тем дешевле город для иностранцев). За последний год Минск поднялся в мировом рейтинге на четыре пункта благодаря «относительно стабильному курсу американского доллара», отмечают авторы исследования.

Минск оказался дешевле столиц соседних стран. Москва в рейтинге оказалась на 14 месте, Рига — на 126, Киев — на 163, Вильнюс — на 167, Варшава — на 180.

Самым дорогим городом в мире для жизни и работы экспатов оказалась столица Анголы Луанда. Следом идут Гонконг, Токио, Цюрих и Сингапур.

Самыми дешевыми городами мира, согласно исследованию, являются Тунис, Бишкек и Скопье.

При составлении рейтинга Mercer учитывалась стоимость более 200 продуктов и услуг, включая цены на жилье, транспорт, еду, одежду, развлечения и другое.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск вошел в 10 самых дешевых мировых городов для иностранцев. В Восточной Европе Минск и вовсе оказался самым доступным городом.

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