Путин появился в фильме со смартфоном в руках

Американский режиссер Оливер Стоун снял многосерийный фильм о президенте России Владимире Путине. Из него можно узнать много деталей о российском президенте — например, увидеть его со смартфоном.



Изображение: SHOWTIME

Гаджет попал в кадр в момент, когда политик рассказывал о борьбе с ИГИЛ в Сирии. Российский президент показал видео, чтобы продемонстрировать Стоуну, насколько хорошо вооружены боевики.

Смартфон, попавший на видео, очень похож на iPhone 6 или iPhone 6S . В верхней части задней стороны корпуса заметна полоска с антенной, а на его нижнем торце можно увидеть 3,5-мм аудиоразъем.



Изображение: SHOWTIME



Изображение: SHOWTIME

Неизвестно, как часто российский президент пользуется смартфоном. Часто для политиков высокого уровня есть серьезные ограничения на использование гаджетов, связанные с безопасностью. В фильме Стоуна Путин отдает гаджет мужчине в костюме и продолжает интервью без него.

Кстати, сам ролик, который показывал российский президент, вызвал у интернет-пользователей и журналистов сомнения в своей подлинности. На YouTube есть похожее видео, смонтированное из кадров атаки американского вертолета «Апач» в Афганистане в 2009 году и переговоров украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком. Позже пресс-секретарь политика объяснил , что эту запись Путину передал министр обороны Сергей Шойгу.