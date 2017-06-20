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Путин появился в фильме со смартфоном в руках
Американский режиссер Оливер Стоун снял многосерийный фильм о президенте России Владимире Путине. Из него можно узнать много деталей о российском президенте — например, увидеть его со смартфоном.
Гаджет попал в кадр в момент, когда политик рассказывал о борьбе с ИГИЛ в Сирии. Российский президент показал видео, чтобы продемонстрировать Стоуну, насколько хорошо вооружены боевики.
Смартфон, попавший на видео, очень похож на
Неизвестно, как часто российский президент пользуется смартфоном. Часто для политиков высокого уровня есть серьезные ограничения на использование гаджетов, связанные с безопасностью. В фильме Стоуна Путин отдает гаджет мужчине в костюме и продолжает интервью без него.
Кстати, сам ролик, который показывал российский президент,
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Смартфон, попавший на видео, очень похож на iPhone 6 или iPhone 6S.
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