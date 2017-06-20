Полузащитник Александр Карницкий присоединяется к «Тосно». Контракт с белорусским футболистом подписан на один год.



ФК «Тосно»

За свою карьеру Карницкий выступал в чемпионате Беларуси за «Барановичи», «Полоцк», «Гранит», «Гомель» и БАТЭ. Также один сезон провел в израильском «Хапоэле» из Раананы.