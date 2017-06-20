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Новичок российской премьер-лиги "Тосно" объявил о контракте с белорусским полузащитником

21.06.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник Александр Карницкий присоединяется к «Тосно». Контракт с белорусским футболистом подписан на один год.


ФК «Тосно»

За свою карьеру Карницкий выступал в чемпионате Беларуси за «Барановичи», «Полоцк», «Гранит», «Гомель» и БАТЭ. Также один сезон провел в израильском «Хапоэле» из Раананы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Полузащитник Александр Карницкий присоединяется к "Тосно". Контракт с белорусским футболистом подписан на один год.

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