«АвтоВАЗ» объявил о начале приемов заказов на новую комплектацию высокого хэтчбека Lada XRAY. Автомобиль получил название Exclusive и стоит от 805 900 российских рублей (около 13 740 долларов по курсу на 21 июня), сообщает пресс-служба российского бренда.





Новинка отличается светлыми сиденьями бежевого оттенка с обивкой из экокожи и алькантары, а также LED-подсветкой интерьера. Машина комплектуется климат-контролем, 17-дюймовыми колесными дисками, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида и мультимедиа с навигатором. Водителю доступны центральный замок с дистанционным управлением, светодиодные дневные ходовые огни, две подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС и система курсовой устойчивости ESC.

Автомобиль укомплектовали 1,8-литровым бензиновым мотором. Мощность двигателя составляет 122 л.с. Агрегат может работать совместно с механической коробкой передач или автоматизированной механической трансмиссией.

Продажи хэтчбека Lada XRAY, построенного на базе Renault Sandero, начались в феврале прошлого года. Сначала в дилерских центрах появились машины с двигателем объемом 1,6 л (110 л.с.) от Nissan и МКП, а затем — базовые версии с вазовским мотором 1,6 л мощностью 106 лошадиных сил.