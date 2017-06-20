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Алькантара, экокожа и светодиоды: "АвтоВАЗ" назвал цены на новую версию Lada XRAY

21.06.2017 14:16 — Разное | Tut.by  
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«АвтоВАЗ» объявил о начале приемов заказов на новую комплектацию высокого хэтчбека Lada XRAY. Автомобиль получил название Exclusive и стоит от 805 900 российских рублей (около 13 740 долларов по курсу на 21 июня), сообщает пресс-служба российского бренда.


Новинка отличается светлыми сиденьями бежевого оттенка с обивкой из экокожи и алькантары, а также LED-подсветкой интерьера. Машина комплектуется климат-контролем, 17-дюймовыми колесными дисками, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида и мультимедиа с навигатором. Водителю доступны центральный замок с дистанционным управлением, светодиодные дневные ходовые огни, две подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС и система курсовой устойчивости ESC.

Автомобиль укомплектовали 1,8-литровым бензиновым мотором. Мощность двигателя составляет 122 л.с. Агрегат может работать совместно с механической коробкой передач или автоматизированной механической трансмиссией.

Продажи хэтчбека Lada XRAY, построенного на базе Renault Sandero, начались в феврале прошлого года. Сначала в дилерских центрах появились машины с двигателем объемом 1,6 л (110 л.с.) от Nissan и МКП, а затем — базовые версии с вазовским мотором 1,6 л мощностью 106 лошадиных сил.

 
 
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Новинка отличается светлыми сиденьями бежевого оттенка с обивкой из экокожи и алькантары, а также LED-подсветкой интерьера. Желающим приобрести такой XRAY придется...

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