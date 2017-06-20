Кумир жив: 55 лет со дня рождения Виктора Цоя /

Ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев вспоминают кумира в день его рождения.

Известно, что впервые на сцене в качестве солиста группы "Кино" Виктор Цой появился в 70-е годы с помощью Бориса Гребенщикова, который как-то случайно услышал его пение под гитару. Спустя недолгое время группа "Кино" уже собирала стадионы и стала отдельным культурным явлением своего времени.

"Без фигуры Цоя эта культура была, в общем-то, невозможна. Спасибо Борису Борисовичу Гребенщикову и Майку Науменко, они приложили руку к тому, что имя Цоя зазвучало, но с какого-то момента он стал совершенно самостоятельным", — рассказал Кривошеев.

Ведущий радио Sputnik Беларусь вспомнил и курьезный случай встречи с Виктором Цоем, которая произошла в Ленинграде.

"Как-то утром у "пяти углов" подходит человек —короткие штаны, туфли какие-то, шарф замотан, то есть классический образ как в клипе можно было видеть, во всем своем человек снимался. Он подходит и спрашивает характерным голосом: "Ребята, 10 копеек не будет?" На пиво не хватало, 23 копейки тогда стоил бокальчик, и вот так вот мы с Цоем за соседними столиками пивка попили", — поделился воспоминанием Кривошеев.

По воспоминаниям радиоведущего, Виктор Цой не был открытым человеком, но это "нахождение в себе" в итоге выливалось в откровения во время концертов.

"Концерт группы "Кино" в Минске был очень знаковым событием, когда стадионные концерты тогда только начинались. Полстадиона народу, и то, что творилось на центральной трибуне с козырьком, это не передать словами, несмотря на то, что звук нельзя назвать даже звуком с современной точки зрения", — рассказал собеседник.

Легенда советской рок-музыки Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Его поклонники ежегодно отмечают дату его рождения — 21 июня.

Беседу Вячеслава Шарапова и Александра Кривошеева о личности и творчестве Виктора Цоя слушайте на радио Sputnik Беларусь.