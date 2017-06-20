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Опубликовано видео тарана прицепом-дачей автомобиля VW под Слуцком
21.06.2017 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария произошла в воскресенье 18 июня на автодороге Р23 "Минск – Микашевичи": по информации ГАИ, прицеп во время движения отсоединился от пикапа Nissan и вылетел на встречную полосу, где врезался в Volkswagen.
В результате ДТП пострадали два человека – 53-летний водитель легковушки и его 54-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы.
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Запись видеорегистратора с кадрами момента ДТП под Слуцком, в котором пострадали два человека, опубликовано в интернете. Смотрите на видео, как прицеп-дача...
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