Опубликовано видео тарана прицепом-дачей автомобиля VW под Слуцком

Авария произошла в воскресенье 18 июня на автодороге Р23 "Минск – Микашевичи": по информации ГАИ, прицеп во время движения отсоединился от пикапа Nissan и вылетел на встречную полосу, где врезался в Volkswagen.

В результате ДТП пострадали два человека – 53-летний водитель легковушки и его 54-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы.