10-летний мальчик предложил способ остановить детские смерти в раскаленных машинах

Американский пятиклассник Бишоп Карри представил гаджет под названием «Оазис», который контролирует температуру внутри автомобиля. Об этом рассказывает издание Bored Panda .



Изображение: Bishop B. Curry IV / nypost.com

О проблеме раскаленных авто школьник задумался после того, как 6-месячный ребенок соседа умер от теплового удара в автомобиле, оставленном на солнце. Бишоп решил больше узнать об этой проблеме и изготовил «Оазис».

Прибор можно разместить на подголовниках кресел или на детском автокресле. Он следит за температурой воздуха в салоне. Если становится слишком жарко, гаджет начинает подавать прохладный воздух. Также устройство оповещает родителей и полицию по радиосвязи.



Изображение: Fame Magazine / youtube.com



Изображение: Fame Magazine / youtube.com

Пока у мальчика есть только временный патент и трехмерная модель устройства из глины. Однако вместе с отцом он уже насобирал 27 тысяч долларов на развитие проекта устройства через площадку GoFundMe. Семья обещает начать производство в ближайшее время.

По статистике, с 1998 года в США около 712 детей погибли от теплового удара после того, как их оставили в транспортных средствах в жару. В среднем в мире еженедельно погибает ребенок, оставленный родителями в машине.