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В Беларуси появится новый вид военной службы по мобилизации
21.06.2017 15:16 — Разное | Ежедневник
фото: Vestikazan.ru
Порядок проведения мобилизации будет усовершенствован в Беларуси.
Это предусмотрено поправками в некоторые законы по вопросам обороны, которые приняты сегодня депутатами Палаты представителей в первом чтении, передает
В частности, министр обороны Андрей Равков обратил внимание, что практика проведения мобилизационных мероприятий за последние годы, а также опыт соседних государств показали необходимость правового закрепления гражданами воинской обязанности в период мобилизации, во время военного положения и в военное время.
Для этого в законе о воинской обязанности и воинской службе предусматривается установление нового вида военной службы по мобилизации, а также определяется порядок призыва на такую службу, порядок ее прохождения и прекращения.
Как сообщалось, поправки в некоторые законы по вопросам обороны предусматривают внесение изменений и дополнений сразу в восемь законов и три кодекса Беларуси.
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Порядок проведения мобилизации будет усовершенствован в Беларуси.
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