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Tesla застолбила место на крупнейшем рынке электромобилей и строит завод в Китае
Американский производитель близок к заключению соглашения о постройке своего первого завода в Китае для выпуска новых моделей. Тем самым в компании рассчитывают повысить конкурентоспособность на крупнейшем рынке электромобилей в мире.
В настоящее время Tesla ведет переговоры с властями Шанхая по поводу постройки нового предприятия в зоне экономического и технического развития в Линганге, сообщает агентство
Важность китайского рынка для Tesla подчеркивает тот факт, что выручка компании от продаж по итогам прошлого года утроилась и достигла миллиарда долларов. Локальный выпуск позволит избежать Tesla ввозных пошлин (25%) на Model S и Model X, а самое главное — на будущий массовый хэтчбек Model 3, с помощью которого фирма Илона Маска рассчитывает увеличить ежегодные продажи до 500 тысяч электромобилей в год.
И без бездонного китайского рынка, разумеется, тут уже никак не обойтись — с 2015 года Поднебесная является крупнейшим электромобильным рынком в мире, емкость которого в течение ближайших 10 лет должна увеличиться в 10 раз!
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В течение десяти лет рынок электромобилей в Китае вырастет в 10 раз. Tesla опережает развитие событий и строит завод в Поднебесной.
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