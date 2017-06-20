Tesla застолбила место на крупнейшем рынке электромобилей и строит завод в Китае

Американский производитель близок к заключению соглашения о постройке своего первого завода в Китае для выпуска новых моделей. Тем самым в компании рассчитывают повысить конкурентоспособность на крупнейшем рынке электромобилей в мире.





В настоящее время Tesla ведет переговоры с властями Шанхая по поводу постройки нового предприятия в зоне экономического и технического развития в Линганге, сообщает агентство Bloomberg . Согласно китайским законам, для возведения завода Tesla необходимо организовать совместное предприятие по меньшей мере с одним из местных автопроизводителей — кто выступит партнером американцев, пока неясно.





Важность китайского рынка для Tesla подчеркивает тот факт, что выручка компании от продаж по итогам прошлого года утроилась и достигла миллиарда долларов. Локальный выпуск позволит избежать Tesla ввозных пошлин (25%) на Model S и Model X, а самое главное — на будущий массовый хэтчбек Model 3, с помощью которого фирма Илона Маска рассчитывает увеличить ежегодные продажи до 500 тысяч электромобилей в год.

И без бездонного китайского рынка, разумеется, тут уже никак не обойтись — с 2015 года Поднебесная является крупнейшим электромобильным рынком в мире, емкость которого в течение ближайших 10 лет должна увеличиться в 10 раз!