ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Tesla застолбила место на крупнейшем рынке электромобилей и строит завод в Китае

21.06.2017 15:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский производитель близок к заключению соглашения о постройке своего первого завода в Китае для выпуска новых моделей. Тем самым в компании рассчитывают повысить конкурентоспособность на крупнейшем рынке электромобилей в мире.


В настоящее время Tesla ведет переговоры с властями Шанхая по поводу постройки нового предприятия в зоне экономического и технического развития в Линганге, сообщает агентство Bloomberg. Согласно китайским законам, для возведения завода Tesla необходимо организовать совместное предприятие по меньшей мере с одним из местных автопроизводителей — кто выступит партнером американцев, пока неясно.


Важность китайского рынка для Tesla подчеркивает тот факт, что выручка компании от продаж по итогам прошлого года утроилась и достигла миллиарда долларов. Локальный выпуск позволит избежать Tesla ввозных пошлин (25%) на Model S и Model X, а самое главное — на будущий массовый хэтчбек Model 3, с помощью которого фирма Илона Маска рассчитывает увеличить ежегодные продажи до 500 тысяч электромобилей в год.

И без бездонного китайского рынка, разумеется, тут уже никак не обойтись — с 2015 года Поднебесная является крупнейшим электромобильным рынком в мире, емкость которого в течение ближайших 10 лет должна увеличиться в 10 раз!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение десяти лет рынок электромобилей в Китае вырастет в 10 раз. Tesla опережает развитие событий и строит завод в Поднебесной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты: сейчас востребованы бюджетные и многокомнатные квартиры - цены сделок ползут вниз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика