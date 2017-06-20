Новостройки и четырехкомнатная: какие квартиры продают в регионах по цене минской однушки

Цены на вторичном рынке жилья столицы пока стабильны. Самые бюджетные варианты по-прежнему нужно искать в хрущевках, где однокомнатные квартиры стоят в пределах 32−34 тысяч долларов. Мы посмотрели, какое жилье за эти же деньги можно купить в регионах.

За стартовую точку взяли однокомнатную хрущевку в Минске на улице Долгобродской. За нее хозяева просят 34 тысячи долларов. Квартира площадью 30 квадратных метров, расположена в кирпичном доме на третьем этаже. Ремонт советский, так что перед заселением еще придется вложиться.









Гомель

За эти же деньги в Гомеле можно купить настоящие хоромы — четырехкомнатную квартиру. Дом панельный, 1980 года постройки. Площадь квартиры — 80 квадратных метров. Жилье расположено на Речицком проспекте, в Советским районе.













В кирпичном доме 1997 года постройки можно рассчитывать на покупку двухкомнатной квартиры с обычным ремонтом. Такую «двушку» предлагают на улице Головацкого. Площадь квартиры — 50 квадратных метров.









Брест

В пределах 30−34 тысяч долларов в Бресте можно найти любую квартиру, вплоть до четырехкомнатной. Поэтому выбрали самые интересные варианты. Например, в новостройке можно купить однушку с полной отделкой за 30,4 тысячи долларов. Именно такую предлагают в панельном доме на улице Махновича. Площадь — 44,5 квадратных метров.









В хрущевке на улице Скорины предлагают «двушку» за 31 тысячу долларов, с ремонтом. Квартира расположена на первом этаже, площадь — 40 квадратных метров.









Ближе к центру Бреста, на улице Воровского, однокомнатная квартира обойдется уже в 33, 5 тысячи долларов. Дом кирпичный, 2008 года постройки. Площадь квартиры — 46 квадратных метров. Жилье с ремонтом — заезжай и живи.













Витебск

В Витебске на Московском проспекте за 31 тысячу долларов предлагают однокомнатную квартиру в панельном доме 2015 года постройки. Площадь — 40 квадратных метров. Квартира с ремонтом.









Можно найти и дешевле. Однокомнатную квартиру на проспекте Фрунзе предлагают за 27 тысяч долларов. Дом панельный, 2008 года постройки. Квартира площадью 38 квадратных метров.









Могилев

В Могилеве при наличии 30 тысяч долларов можно смело прицениваться к двухкомнатным и трехкомнатным квартирам. Именно за эту сумму хотят продать «двушку» на улице Каштановой. Квартира площадью 50 квадратных метров, в панельном доме 1991 года постройки.













На улице Народного Ополчения за 31,5 тысяч долларов можно купить двухкомнатную квартиру в блочном доме 1986 года постройки. Площадь — 50 квадратных метров. Квартира с ремонтом.









Гродно

В Гродно найти однокомнатную квартиру с ремонтом можно и до 30 тысяч долларов. На проспекте Янки Купалы однушку предлагают за 27 тысяч долларов в панельном доме 1988 года постройки. Площадь квартиры — 40 квадратных метров.









За 29 тысяч долларов продают однокомнатную квартиру на улице Пушкина. Квартира расположена в панельном пятиэтажном доме. Площадь — 33 «квадрата». Квартира продается с мебелью.









За 34 тысячи долларов предлагают двухкомнатную сталинку в центре Гродно на улице Октябрьской. Квартира 39 квадратных метров, расположена на четвертом этаже. Санузел совмещенный. Капремонт в доме был в 2010 году.







