В МВД рассказали о шансах белорусов получить «шенген» по 35 евро в нынешнем году

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Беларусь и ЕС продвинулись в переговорах, конечным результатом которых должно стать смягчение визового режима.

Достичь соглашения на пути к "шенгену" по 35 евро у сторон получается в ходе переговоров, которые проходят в Минске 20 июня. Произошло это благодаря тому, что и Беларусь, и ЕС пошли друг другу навстречу в вопросе переходного периода по соглашению о реадмиссии, рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"Мы пошли друг другу навстречу, я бы так сказал. Мы также "подвинулись" и сократили на год переходный период: нам придётся уже через два года с того момента, как соглашение вступит в силу принимать обратно нелегальных мигрантов", - цитирует Бегуна Евроради о.

Беларусь и ЕС ведут переговоры по двум соглашениям ― об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Оба эти документа нужно подписывать в пакете. До последнего времени Евросоюз не соглашался дать Беларуси трёхлетний переходный период по соглашению о реадмиссии.

За два года, говорит Алексей Бегун, в Беларуси необходимо создать соответствующую инфраструктуру для содержания нелегальных эмигрантов, создать технический и организационный потенциал органов внутренних дел и пограничной службы, а также согласовать механизмы отправки переданных нам из ЕС нелегалов в страны, гражданами которых они являются, или ― по реадмиссии в Российскую Федерацию.

Но есть на пути к "шенгену" по 35 евро ещё одно препятствие. ЕС требует замены существующих дипломатических паспортов на биометрические. Пока Минск не идет на данную меру, аргументируя это тем, что существующие паспорта имеют сильную "защиту" и выдаются в соответствии с жёстким учётом.

Как стало известно Еврорадио, одновременно с переговорами по реадмиссии, в Минске 20 июня начались и переговоры по соглашению об упрощении визовых процедур. Их ведёт белорусское внешнеполитическое ведомство. Но достигнут ли на этих переговорах хоть какой-то прогресс, в МИД и 21 июня хоть как-то комментировать отказываются.

Тем не менее, начальник Департамента по гражданству и миграции в разговоре с журналистом Еврорадио надеется, что оба соглашения в скором времени не только будут подписаны, но и заработают с первых дней 2018 года ― когда Минск будет не замедлять, а форсировать дело, уточняет Алексей Бегун.

"Скоро проведём внутригосударственные процедуры, парафируем два текста, потом запускаем проект указа на проведение переговоров и подписание обоих соглашений ― и ратификация одной и другой стороной. А когда будем готовиться к очередному парафированию, ещё вторые-третьи нюансы, то, конечно, можем и в конце следующего года получить, а не в начале", - сказал Бегун.