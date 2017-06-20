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Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 8

21.06.2017 16:20 — Разное | Tut.by  
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Расположенная в британском Бирмингеме компания Olixar открыла предзаказ на чехлы для iPhone 8, дизайн которого еще не был публично раскрыт. Их продажей займется торговая сеть Mobile Fun, которая уже представила чехлы для покупателей из США и Соединённого Королевства, передает TJournal.


Как отмечает издание iDrop News, Olixar заявляет свои чехлы как «стопроцентно подходящие для iPhone 8», информацию об «окончательном дизайне» которого производитель получил через свои «фабрики и контакты на Дальнем Востоке».

Olixar также представила защитные стекла «от края до края» для iPhone 8, сделанные с учетом информации о безрамочном экране устройства.

В марте 2017 года iDrop News публиковало схожие рендеры устройства, которое, по источникам издания, должно получить название iPhone Edition. Существенным отличием тех изображений от представленных Olixar является наличие сканера отпечатка пальцев на задней панели устройства. В то же время «стопроцентно подходящие» аксессуары от британского производителя не имеют специальных отверстий для этого датчика.

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lixar заявляет свои чехлы как "стопроцентно подходящие для iPhone 8".

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