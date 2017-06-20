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Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 8
Расположенная в британском Бирмингеме компания Olixar открыла предзаказ на чехлы для iPhone 8, дизайн которого еще не был публично раскрыт. Их продажей займется торговая сеть Mobile Fun, которая уже
Как
Olixar также представила защитные стекла «от края до края» для iPhone 8, сделанные с учетом информации о безрамочном экране устройства.
В марте 2017 года iDrop News
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lixar заявляет свои чехлы как "стопроцентно подходящие для iPhone 8".
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