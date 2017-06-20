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Honda на день остановила один из заводов из-за кибератаки

21.06.2017 16:16 — Разное | Tut.by  
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Японская автомобильная компания Honda Motor была вынуждена на один день остановить свой завод в префектуре Сайтама из-за кибератаки. Об этом сообщило агентство Kyodo.


Фото: Reuters

По его данным, компьютерные системы, контролирующие производственную линию, 18 июня были заражены вирусом-блокировщиком, создатели которого вымогают деньги за восстановление систем. Благодаря усилиям инженеров Honda, работа завода была восстановлена уже 20 июня.

Программа, которая использовалась для атаки, похожа на вирус WannaCry, с помощью которого в мае была осуществлена глобальная кибератака. Тогда в Японии вирус поразил порядка двух тысяч компьютеров, в том числе системы производителя электроники Hitachi.

 
 
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Программа, которая использовалась для атаки, похожа на вирус WannaCry, с помощью которого в мае была осуществлена глобальная кибератака.

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