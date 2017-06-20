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В Минске Renault после столкновения с Volkswagen опрокинулся на крышу

21.06.2017 16:27 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 21 июня, около 15.00, на столичной улице Кижеватова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.


По информации ГАИ, женщина на Renault Sandero ехала со стороны улицы Рижской в направлении улицы Осиповичской. В какой-то момент, по предварительной информации, она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с VW Caddy, которым управлял 34-летний мужчина. После столкновения Renault опрокинулся на проезжей части.


Фото: ГАИ Октябрьского района

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.


Фото: ГАИ Октябрьского района

По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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В результате ДТП пострадали оба водителя.

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