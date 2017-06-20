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Плюс 30 сантиметров. Lincoln Navigаtor получил удлиненную версию Extended

21.06.2017 16:38 — Разное | Tut.by  
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Да, иногда размер имеет значение, а в Америке — так и подавно! Даже стандартный исполин Lincoln Navigator, не так давно сменивший поколения, за океаном некоторым покупателям может показаться недостаточно крупным и вместительным, поэтому для них в компании подготовили удлиненную модификацию внедорожника.


Он получил приставку Extended в обозначении и оказывается почти на 30 см длиннее стандартной модели. Удлинены и задние двери, что облегчает посадку на задний ряд SUV — а там и обнаруживаются все плюсы длиннобазной модификации, ведь места для ног стало еще больше благодаря возросшему на 25,4 см расстоянию между осями.


Помимо размеров есть разница и по части оснащения. Например, если обычный Navigator комплектуется 20-дюймовыми колесными дисками, то версии Extended по умолчанию положены «катки» на два дюйма больше. О силовом агрегате удлиненной версии в Lincoln не обмолвились, но логично предположить, что под капот тут также устанавливается 3,5-литровый V6 с отдачей 450 лошадиных сил в паре с 10-ступенчатым «автоматом» от стандартной модификации.


В Америке новый Navigator начнут продавать осенью — и сразу во всех возможных версиях. Цены начинаются от 72 055 долларов за стандартную версию и от 80 750 долларов за Extended, причем стоимость можно запросто довести до отметки в 100 000 долларов, выбрав самый богатый вариант оснащения с дополнительными опциями вроде передних сидений с 30 электрорегулировками и массажером и развлекательной системы для пассажиров заднего ряда.

 
 
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Lincoln Navigаtor в удлиненной на 30 сантиметров версии получит более роскошное оснащение и цену от 80 тысяч долларов.

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