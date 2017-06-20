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Белорусский рубль ускорил снижение к доллару

21.06.2017 16:31 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский рубль ускорил снижение к доллару

фото: Euroradio.fm

В результате очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль вслед за российским заметно подешевел по отношению к доллару.

Доллар подорожал сразу на BYN 0,0203 — до 1,9219 рубля за доллар, евро - на BYN 0,0201 — до 2,1404 рубля за евро. При этом российский рубль снизился на BYN 0,0363 — до 3,2062 рубля за 100 российских рублей.

Наблюдатели отмечают, что на курс российского рубля негативно влияет снижение цены на нефть, а также новые санкции США в отношении России.

В корзине валют удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара  — 30%, евро — 20%.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В результате очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль вслед за российским заметно подешевел по отношению к доллару.

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