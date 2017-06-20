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Беларусь изучает возможность бартерной торговли с Суданом и Египтом
21.06.2017 16:17 — Разное | Ежедневник
фото: Uluguc.com
Беларусь, Судан и Египет проработают вопросы об использовании механизмов неденежного прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте белорусских товаров и услуг в Республику Судан и Арабскую Республику.
С 17 по 22 июня делегация Нацбанка, Беларусбанка и ГО «Белресурсы» проводит соответствующие переговоры в Хартуме (Республика Судан) и Каире (Арабская Республика Египет).
С белорусской стороны оператором по организации встречных поставок с суданской стороной определено ГО «Белресурсы».
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Беларусь, Судан и Египет проработают вопросы об использовании механизмов неденежного прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте...
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