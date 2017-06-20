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В Беларуси устраняют последствия непогоды, ожидается новая буря

21.06.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как в Беларуси устраняют последствия непогоды. Накануне, по предупреждению Гидрометеоцентра, в разных регионах нашей страны были возможны порывы ветра до 24 м\с.  

"К счастью, серьезных повреждений нет, есть повреждения кровель жилых домов, прежде всего, это Слуцкий район, по которому прошелся сильный град, кроме этого в 300-400 населенных пунктах были зафиксированы кратковременные отключения электроснабжения, однако в оперативном режиме работали бригады Белэнерго", — рассказал Новицкий.

Кроме того, были зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, однако лишь в 40-ка случаях понадобилась помощь спасателей либо коммунальных служб, когда деревья падали на автомобили либо преграждали дороги и дворовые проезды.

В Беларуси устраняют последствия непогоды, ожидается новая буря
© Фото: Витебское областное УМЧС
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"В настоящий момент восстановительные работы практически завершены, но в Слуцком районе, где более серьезные последствия, где несколько десятков кровель различных строений пострадали, работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, и принимаются меры по ликвидации всех последствий", — сообщил Новицкий.

На 21 июня синоптиками также объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и сильный ветер. По прогнозам, они затронут северную половину страны, однако порывы ветра будут не такими сильными, как днем ранее.

"По возможности и особенно людям пожилого возраста лучше отказаться от походов в магазин или на почту. И, конечно, в случае непогоды лучше находиться в надежном строении и в чрезвычайных ситуациях сообщать о них по номеру 101 или 112", — напомнил Новицкий.

Комментарий официального представителя МЧС Беларуси Виталия Новицкого слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение: по прогнозам, 21 июня грозы и сильный ветер по большей части затронут северную половину страны.

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