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Ужи и медянки: умеете ли вы отличать змей?

21.06.2017 17:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Беларуси сегодня постоянно обитают лишь три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная. Несмотря на такое, казалось бы, скудное разнообразие, отличить одну змею от другой часто люди не могут. Предлагаем вам подучить названия змей и узнать об их отличительных признаках при помощи теста Sputnik.

Обитают змеи не только в густых лесах – их можно встретить в парках, около водоемов (даже Минского моря), а также на дачных участках.

Если вы встретили змею, не надо делать резких движений – убегать или пытаться отпугивать ее. Достаточно спокойно пройти мимо и постараться не провоцировать животное. Не советуют специалисты пытаться прикасаться к змеям, даже к мертвым, ведь если это гадюка, ее яд сохраняется достаточно долго.

Поделитесь тестом с друзьями – пусть и они проверят себя на знание змей.

 
 
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Летом многие белорусы посещают леса – гулять, на пикник или за грибами. Пройдите тест Sputnik и узнайте, хорошо ли вы отличаете змей и можете определить, опасная она...

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